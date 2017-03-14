同婚釋憲辯論倒數10天 挺同團體請媽祖庇佑
婚姻平權重啟戰場，適逢今天白色情人節，婚姻平權小蜜蜂全台「遍地開花」發送喜糖，「祝福所有相愛的人都能幸福相守」；由於24日大法官即將召開釋憲言詞辯論庭，倒數10天，挺同婚團體除宣布將請出媽祖庇佑，目前也正收集同志生命故事，當天遞交給15名大法官，同時全程直播點評。
司法院針對同婚釋憲案即將於24日召開言詞辯論庭，倒數10天，挺同團體也發起連串行動。首先登場的是15日於北、中、南3地同步辦理座談會，邀司改會律師與性別運動人士到場講解，當天並將全程直播點評。
婚姻平權大平台發言人鄧筑媛也說，這段時間將持續募集同志伴侶、家庭生命故事，目前已募得至少2、30篇，當天將併同專家學者意見，作為「法庭之友意見書」遞交給大法官參考，周四將召開記者會正式對外說明計畫。
挺同陣營也請出媽祖庇佑同志，24日當晚將隨大甲媽祖遶境，沿途發送同婚文宣與壓轎金祝福，26日進行「大甲媽祖彩虹接駕」。鄧筑媛也說，近期將發動支持群眾，前往全台各地天后宮、媽祖廟，祈福並讓媽祖見證愛情。
此外，同婚爭議職緒沸騰，民進黨內也出現不同聲浪，鄧筑媛強調，仍對政府有所期待、希望可以落實婚姻平權政見。對於推動婚姻平權不遺餘力的立委尤美女疑遭同僚批「白目」，她也感謝一路以來的支持與堅持，繼續努力。
(中時)
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