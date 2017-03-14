昔結紮痛如蛋蛋被撞 再婚于冠華取精拚生娃

于冠華和蘇珍瑩今年一月完婚。（圖／中時資料照片）

47歲于冠華今年一月梅開二度，和小9歲女友蘇珍瑩結婚宴客，他與前妻方文琳所生兩個女兒也貼心現身替老爸送上祝福，而于冠華當年生下二女兒後，跟方文琳討論後便跑去結紮，如今再婚，于冠華轉換念頭，有意取精拚人工受孕，和新婚妻子拚生愛的結晶。

于冠華和方文琳1996年結婚，育有20歲長女優優和17歲次女薇薇，據《蘋果日報》報導，當年二女兒出生後，于冠華就決定結紮，回憶手術經過，于冠華形容像「蛋蛋」被撞擊一樣痛，醫生會先將輸精管拉出打結後再放回去，心理疼痛遠大於身體上的痛，但他不後悔，表示這是已生育的男人「負責」的表現，也鼓勵旁人去動手術。

如今于冠華幸福再婚，問是否想再拚做人？他直言雖然困難，但為了愛妻想嘗試，兩人打算靠人工受孕試試看，夫妻倆目前新婚生活甜蜜，問蘇珍瑩是否滿意老公床上表現，她害羞回應「超過一百分」。

(中時電子報)