男怕服兵役離家遊蕩 警長分享服役經驗勸回家

個性內向害羞的莊姓男子，因聽聞服兵役會遭老鳥欺侮菜鳥等種種恐怖傳聞，離家多日不敢面對現實，家人苦勸無效，派出所長分享自身在海軍陸戰隊服役3年經驗，消除他心中恐懼，才隨父母返家，願意面對服兵役的事實。

莊男離家後，家人四處尋找，日前，在高雄市苓雅區街頭找到他，父母及姑姑等親人苦勸他回家並面對服兵役的事實，莊男不肯，雙方發生拉扯哭喊。

成功路派出所長陳榮輝據報有人打架，率警員陳盛樂前往處理，瞭解原因後，陳榮輝以30多年前曾在海軍陸戰隊服役3年的過來人經驗，及為人父母的心情，勸說莊男，不必恐懼當兵，盡國民義務，也不要讓父母操心，是孝親的最大表現。

苦勸整夜後，終於讓該遊子回心轉意，願意入營服役，善盡國民義務，莊男雙親也頻頻向警方稱謝，讓孩子回心轉意。

(中時)