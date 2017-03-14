男怕服兵役離家遊蕩 警長分享服役經驗勸回家
個性內向害羞的莊姓男子，因聽聞服兵役會遭老鳥欺侮菜鳥等種種恐怖傳聞，離家多日不敢面對現實，家人苦勸無效，派出所長分享自身在海軍陸戰隊服役3年經驗，消除他心中恐懼，才隨父母返家，願意面對服兵役的事實。
莊男離家後，家人四處尋找，日前，在高雄市苓雅區街頭找到他，父母及姑姑等親人苦勸他回家並面對服兵役的事實，莊男不肯，雙方發生拉扯哭喊。
成功路派出所長陳榮輝據報有人打架，率警員陳盛樂前往處理，瞭解原因後，陳榮輝以30多年前曾在海軍陸戰隊服役3年的過來人經驗，及為人父母的心情，勸說莊男，不必恐懼當兵，盡國民義務，也不要讓父母操心，是孝親的最大表現。
苦勸整夜後，終於讓該遊子回心轉意，願意入營服役，善盡國民義務，莊男雙親也頻頻向警方稱謝，讓孩子回心轉意。
(中時)
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