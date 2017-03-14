陸媒：殲20將換裝國產發動機
據陸媒報導，中國大陸匿蹤戰機殲20將換上大陸國產的發動機；大陸方面還開始研發下一代發動機，其推力重量比將遠超過現有的發動機。
大陸環球軍事網站今天引述中國日報的報導指出，殲20近期將裝配大陸國產發動機。
報導表示，大陸業界專家認為，殲20目前配備的仍是俄羅斯的發動機。
報導引述中國航空發動機集團公司代表、航空發動機研發人員陳祥寶說，「我國第五代戰鬥機配備國產發動機已為期不遠，發動機研發過程進展順利。」
陳祥寶說，大陸已開始研發下一代航空發動機，其推重比「將遠高於現有發動機」。
大陸中央電視台日前首次證實殲20已經進入中共空軍服役。
曾有香港軍事評論員揣測，殲20的基本型號用的是俄製AL-31發動機，改進的殲20A將會使用大陸自行研製的渦扇10B（WS-10B）「太行」發動機。
未來的殲20B將會測試新型陸產渦扇15（WS-15）「峨眉」發動機。
過去幾年，發動機一直是大陸戰機的弱點，需要引進俄製發動機。
網路資料指出，太行發動機是大陸首款自行研發的高性能、大推力、加力式渦輪風扇發動機，至今已有多個型號，且已應用在殲11B等戰機上。
在上述報導中，陳寶祥沒有透露相關發動機的型號，以及下一代發動機的推重比數值。
推重比全稱是「推力重量比」，是發動機推力與所負擔的重量之間的比例，是衡量發動機優劣的重要指標。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。