陸媒：殲20將換裝國產發動機

我要評比

據陸媒報導，中國大陸匿蹤戰機殲20將換上大陸國產的發動機；大陸方面還開始研發下一代發動機，其推力重量比將遠超過現有的發動機。

大陸環球軍事網站今天引述中國日報的報導指出，殲20近期將裝配大陸國產發動機。

報導表示，大陸業界專家認為，殲20目前配備的仍是俄羅斯的發動機。

報導引述中國航空發動機集團公司代表、航空發動機研發人員陳祥寶說，「我國第五代戰鬥機配備國產發動機已為期不遠，發動機研發過程進展順利。」

陳祥寶說，大陸已開始研發下一代航空發動機，其推重比「將遠高於現有發動機」。

大陸中央電視台日前首次證實殲20已經進入中共空軍服役。

曾有香港軍事評論員揣測，殲20的基本型號用的是俄製AL-31發動機，改進的殲20A將會使用大陸自行研製的渦扇10B（WS-10B）「太行」發動機。

未來的殲20B將會測試新型陸產渦扇15（WS-15）「峨眉」發動機。

過去幾年，發動機一直是大陸戰機的弱點，需要引進俄製發動機。

網路資料指出，太行發動機是大陸首款自行研發的高性能、大推力、加力式渦輪風扇發動機，至今已有多個型號，且已應用在殲11B等戰機上。

在上述報導中，陳寶祥沒有透露相關發動機的型號，以及下一代發動機的推重比數值。

推重比全稱是「推力重量比」，是發動機推力與所負擔的重量之間的比例，是衡量發動機優劣的重要指標。1060314

(中央社)