林明溱反一例一休 藍綠南投縣議員支持

南投縣長林明溱反對一例一休，藍、綠兩黨縣議員都有選民抱怨，支持林明溱看法，並指出政府限制太多，反而不利產業發展。

一例一休政策爭議不斷，南投縣長林明溱表示，走訪基層聽到許多反對聲音，他率先反映問題，要讓中央政府了解，政策嚴重傷害民間，希望政府重視，趕快檢討，否則造成勞方、資方與消費者三輸，而且接獲許多抱怨，讓他「一直悶在心裡，非常不暢快」。

林明溱的看法今天在縣議會發酵，成為議員討論話題。擁有美國南加州大學商學院經濟學碩士學歷的中國國民黨籍縣議員張維華說，台灣的科技業、服務業是國內生產毛額重要來源，這些行業的勞工與雇主，有其合作方式，政府勿用強制作為，要求他們該怎麼做。

張維華表示，許多商學院研究案例顯示，政府過度限制，反而不利產業發展，台灣就面臨這種狀況，政府用強制作為套在所有企業，造成政府、勞方、資方三輸，且公司若因成本提高而失去競爭力，恐怕不利出口業，因此政策要修法，否則台灣經濟恐持續蕭條。

民主進步黨縣議員廖梓佑說，不同行業應該有不同做法，若一例一休政策造成多方困擾，也希望中央政府調整，讓法令更完善；民進黨縣議員許阿甘說，「對事不對人」，她也接獲許多基層選民、中小企業主抱怨，期盼「法令可以立法，當然也可修法」。1060314

(中央社)