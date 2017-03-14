雷納德31分射鷹 馬刺超越勇士當龍頭

美國職籃（NBA）馬刺今天在雷納德歸隊大砍31分的帶領下，以107比99射下老鷹，馬刺在西區的戰績也超越勇士，暫居龍頭寶座，也是聯盟第1。

聖安東尼奧馬刺的雷納德（Kawhi Leonard）因為有受傷的疑慮，因此缺陣馬刺上1場和金州勇士的比賽，而在今天歸隊。

雷納德復出也充分發揮領袖作用，上半場就轟下19分，幫助馬刺取得領先，雖然下半場狀況有些起伏，但他在最後2分多鐘的三分外線和罰球，帶領球隊邁向勝利。

馬刺另1名大將阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）日前因為被診斷出輕微的心律不整，將無限期停賽，在阿德雷奇歸期時間不確定的情況，馬刺需要雷納德來穩住球隊陣腳。1060314

(中央社)