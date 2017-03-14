陸男全身發紫冒水泡 疑似因為吃了它
中國大陸河南省鄭州市1名23歲男子在患上感冒及吃藥後，全身發紫腫脹，醫師暫時找不出原因。
根據騰訊新聞網轉述河南電視台今天的報導，名叫「小武」的男子一直在廣州打工，生病前高大壯碩。但如今他全身發紫腫脹，身體長了大小不規則的水泡。
報導表示，「小武」入院以來，便在加護病房進行搶救，病因至今還不十分清楚。
報導引述「小武」的姐姐「小莉」說，此前曾有新聞報導，省內新蔡縣1名74歲老婦人因食用過夜莧菜後外出曬太陽，整個臉變黑紫。
「小莉」說，在此之前，「小武」和自己一起出現感冒症狀，並服用了一種止咳化痰的藥物，也就是從那次感冒後，小武開始出現不適症狀。
但「小武」的病究竟跟感冒和所服用的藥物有沒有關係，醫師也沒有說清楚，只表示現在最重要的就是保證「小武」的生命。1060314
(中央社)
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