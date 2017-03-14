澎湖風櫃北港 傳有落海無名男屍

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澎湖風櫃北港區14日中午發現一具男性浮屍，岸巡警消合力打撈上岸，已告死亡，至於身分警消單位正全力清查。（澎湖消防局提供）中央社 106年3月14日

澎湖風櫃北港區今天中午發現一具男性浮屍，岸巡警消合力打撈上岸，已告死亡，至於身分警消單位正全力清查中。

岸巡風櫃北港安檢所是在中午12時許發現港區50公尺處有一具浮屍，澎湖消防局獲報後出動救護車等前往，在30分鐘內打撈上岸。

警消表示，這名男性浮屍，年紀約在60至70歲，身上著橘紅色上衣，並無其他的特徵。

澎湖地區昨天高溫，今天氣溫驟降，海面風浪增強，是否前往海邊散步，意外遭強風打落港區意外，警消岸巡等單位正了解中。1060314

(中央社)