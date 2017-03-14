劉詩詩機場迷路 幫助理推行李很貼心

劉詩詩事業成績亮眼，與吳奇隆結婚後依舊高人氣。（圖／本報系資料照片）

女星劉詩詩以《射鵰英雄傳》、《倚天屠龍記》、《神話織女》等戲劇，耀升新生代女星，並演出《步步驚心》中「若曦」一角，再創事業高峰，並與吳奇隆擦出愛火，愛情事業兩得意，而近日她現身成都機場時，受到許多熱情粉絲接機，不過劉詩詩疑不熟方向，還被發現她在機場迷路。

劉詩詩婚後依舊高人氣，13日現身成都機場時，聚集多名粉絲要迎接女神，不過劉詩詩疑似不熟機場方向，不時找工作人員確認位置，沒有巨星架子的劉詩詩看到助理辛苦推行李時，立即上前幫忙，相當貼心。

(中時電子報)