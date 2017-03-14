南投縣長林明溱拒一例一休 民進黨籲懸崖勒馬
南投縣長林明溱拒一例一休，民進黨南投縣黨部主委陳昭煜表示，單一縣市無豁免權，破壞勞基法效力，將傷害勞工權益，呼籲林明溱懸崖勒馬！他並強調，國民黨當初提出更僵硬的二例，傷害南投觀光產業更大，林縣長卻毫無反應？若認真想提振經濟，應該配合中央已有成長的新南向政策，而非違法走旁門左道，犧牲執法公信力。
民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷表示，一例一休剛實施，政策上有不足或需要調整之處，地方政府的角色應當是協助當地產業的困難向中央反映，而不是趁機違法亂搞，這無助於解決產業遇到的難題。拿先前的藍八團為例，雖說來台陸客遞減，但中央政府除了以引進更多各國旅客，並增加國內旅遊市場機會，一直在解決問題，而藍八團除了噱頭很大之外，也未見有任何幫助，因此地方政府應當是要與中央政府合作，而不是對抗。
陳昭煜表示，勞基法是國會通過的法律，效力及於全國，且縣市政府亦是執法單位，縣府帶頭違法恐造成勞基法無法保障勞工權益，傷害勞工權益更大，勞基法影響擴及全國，此舉乃是破壞勞工權益最後堡壘，將導致政府失去用勞基法保障勞工的立場，非關林明溱個人政治前途而已！
(中時)
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