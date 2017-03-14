老資產新科技 中市文化資產處首設虛擬實境體驗室
台中市文化資產處，首度於台中文創園區設立虛擬實境體驗室，藉由「老資產、新科技」的結合，讓民眾戴上VR眼鏡，在單一空間內即可遍覽文化資產建物內外特色，提供參訪古蹟歷史建築的全新經驗。
市府文化局表示，引進時下最夯的虛擬實境科技，即希望改變民眾一般對古蹟及歷史建築參觀的嚴肅印象，歡迎民眾來進行虛擬實境體驗，更自由親近的接觸不同文化資產。
文化局指出，因是首度設置，目前文化資產虛擬實境體驗室內先設置一套虛擬實境眼鏡及電腦系統，初期以歷史建築「台中刑務所演武場」園區導覽為主，未來期待將內容擴充至台中市每處文化資產建物，民眾戴上眼鏡就可以在單一空間中走透透各文資景點，體驗文化之旅。
台中市文化資產逐年增加，截至目前古蹟計有50處，為推廣古蹟文化資產，也為便利國外人士參訪台中市古蹟之需，特地編印英文版、日文版和中文版的《台中市古蹟簡介》紙本摺頁，並在文化資產處網站上提供電子檔供民眾下載，提供民眾即時、無距離且方便的管道，了解台中市文化資產。
文化資產虛擬實境室目前限每週三及週五下午2點到5點開放預約體驗，每人每次限時3分鐘。預約方式：週一到週五，10：00-12：00；14:00-17:00，採電話預約04-22290280分機614。
(中時)
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