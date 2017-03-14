金門牛又撞車 車毀牛傷人安
金門又發生牛隻逛馬路撞車，車毀牛傷的意外事故，警方提醒飼主善盡照顧責任，否則一旦造成嚴重傷害，不但會遭刑法起訴判刑，還要面臨巨額的民事賠償。
警方指出，11日凌晨時分，1輛自小客車沿著小金門西方往后宅方向行駛，有一隻黃牛突然竄出，駕駛來不及煞車閃避，當場就撞在一起，造成車輛前保險桿毀損，還好駕駛安然無恙。牛隻則後腿受傷，頭部也留下2道清楚傷痕，痛得不停哞哞叫。
「肇事」牛隻的飼主表示：前1天下午有用繩子將牠栓住，牛繩不知為何斷裂脫落，牛隻跑到馬路上，才會與車子撞在一起。
金城分局指出，依據道路交通管理處罰條例第84條：「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣300元以上600元以下罰鍰。」另社會秩序維護法第91條：「故意踐踏他人之田園或縱入牲畜者……，處新臺幣1500元罰緩」。飼主任由牛、馬在道路奔走，不僅對用路人產生危害，若因而發生交通事故，造成傷害或車輛毀損，依刑法過失傷害罪，最重可處飼主6個月以下有期徒刑；若致重傷者處1年以下有期徒刑，甚至負擔巨額的民事賠償，衍生的後果相當嚴重。
(中時)
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