南市文化局徵選古蹟紀念品 好創意

我要評比

台南市古蹟區今年平均單月參觀人次約27萬人、紀念品收益約260萬元，觀光人潮明顯回溫，台南市文化局為提升古蹟紀念商品及伴手禮多樣性，透過公開募集各項優秀商品於古蹟區進行販售，紀念商品評選半年舉辦一次，每年4月及10月進行評選，即日起至4月28日受理，歡迎各界踴躍遞件申請。

台南市民政局日前委託業者製作「金紙吐司」，趣味性十足，蔚為話題；文化局也喊出「有比金紙吐司更富趣味的idea嗎？」希望徵選更多好的文創點子。

文化局指出，台南市古蹟區紀念品商機向來可觀，希望透過徵集民間創意以提升古蹟區紀念商品多樣性，開創城市文化當代美學價值。此次古蹟紀念商品徵選，凡具有合法公司立案資格、商品檢驗合格證明及具商品標示法規範者，且商品概念符合古蹟意象及城市文化內涵、符合人文、地理相關設計為主軸並有特色主題、配合節令、活動需求，設計具有紀念性和行銷魅力者，均可依相關規定向遞案申請。

入選者可上架試賣3個月，若試賣效益良好，再由文化局以合作寄賣方式辦理，商品上架範圍包含赤嵌樓、愛國婦人館、延平郡王祠、安平古堡、安平樹屋、億載金城，詳請上台南市文化局網站古蹟營運科網頁查詢。

(中時)