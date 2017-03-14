WBC》3／14戰績 投手5壯士 率委國逆轉晉級
昨賽程結束，D組墨西哥、委內瑞拉、義大利三隊互咬，最後由委內瑞拉跟義大利出線，14日上演經典賽史上首場加賽，角逐D組最後晉級資格。然而跟墨西哥的大戰，迫使委內瑞拉僅剩5名投手能應戰，退無可退之際，委內瑞拉投手群及時挺住局面，也爭取到贏球的契機，最終委國靠9上強迫取分，以4比3奪勝，睽違4年再闖第二輪。
在委國出線後，F組複賽對戰組合也全數確定，將由多明尼加、美國隊、波多黎各、委內瑞拉，角逐2張晉級到4強賽的門票。另一地在日本東京巨蛋的複賽，目前全勝的日本隊，晚間將再次遭遇古巴，日本推出菅野智之掛帥，對決古巴的巴尼奧斯(Vladimir Banos)。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。