WBC》3／14戰績 投手5壯士 率委國逆轉晉級

K-Rod挨一記陽春炮，驚險地替委內瑞拉守住勝利。(美聯社)

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經典賽14日戰績表(截至下午2點)

昨賽程結束，D組墨西哥、委內瑞拉、義大利三隊互咬，最後由委內瑞拉跟義大利出線，14日上演經典賽史上首場加賽，角逐D組最後晉級資格。然而跟墨西哥的大戰，迫使委內瑞拉僅剩5名投手能應戰，退無可退之際，委內瑞拉投手群及時挺住局面，也爭取到贏球的契機，最終委國靠9上強迫取分，以4比3奪勝，睽違4年再闖第二輪。

在委國出線後，F組複賽對戰組合也全數確定，將由多明尼加、美國隊、波多黎各、委內瑞拉，角逐2張晉級到4強賽的門票。另一地在日本東京巨蛋的複賽，目前全勝的日本隊，晚間將再次遭遇古巴，日本推出菅野智之掛帥，對決古巴的巴尼奧斯(Vladimir Banos)。

(中時電子報)

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