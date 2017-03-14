不堪回首的過往! 汪小菲曝赴法被逼脫光搜毒品

汪小菲事業家庭兩得意，令許多人羨慕不已。(圖/本報系資料照)

汪小菲和大S當年認識不到一個月就閃電結婚，在外界都不看好的狀態下，兩人即將過結婚6周年紀念，目前事業家庭兩得意的汪小菲，在受訪時自曝一段屈辱過往，雖然事隔多年但回想起來仍心有餘悸。

汪小菲接受《TVBS看板人物》專訪，他透露1999年去法國留學時，為了省50塊法郎而沒有買直飛航機，結果在法蘭克福機場轉機時，不僅被警察帶到偵訊室，甚至被全身脫光搜毒品，偵訊後則被迫滯留在機場，直到兩天後才有中國翻譯出現協助離開，對於當年那段不堪跟羞辱的畫面，至今仍歷歷在目難以忘懷，也像是個警訊不斷在提醒他。

(中時電子報)