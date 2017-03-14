安聯小小世界盃 培養孩童足球運動習慣

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幼兒足球賽事「安聯小小世界盃」預賽將於4月8日起陸續登場，大會14日表示，希望透過安全、趣味、易學的活動，培養孩童運動習慣、團隊精神，並提升足球運動人數。（非要整合行銷提供）中央社記者李宇政傳真 106年3月14日

幼兒足球賽事「安聯小小世界盃」預賽將於4月8日起陸續登場，大會今天表示，希望透過安全、趣味、易學的活動，培養孩童運動習慣、團隊精神，並提升足球運動人數。

由台灣體育總會足球協會、非要整合行銷主辦，安聯人壽冠名贊助的「安聯小小世界盃」幼兒足球賽，去年共有414隊、4000名球員參賽，今年規模擴編為幼兒組U6、國小組U8、U10、U12，以及國中組U15共5組，隊伍可望再衝新高。

大會表示，今年口號「一起攜手．足向未來」，希望可以陪同這幾年參賽的小小足球員，一路往上成長，參加活動一律免費，即日起開放網路報名，台北足球工作室網站www.tpfc.com.tw。1060314

(中央社)