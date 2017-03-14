李克強工作報告 增修78處

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中國大陸國務院總理李克強5日提出的「政府工作報告」，將待明天的全國人民代表大會閉幕式正式通過。陸媒報導，經全國人大及政協討論，整份報告有78處被修改及補充。

中國青年報報導，這78處多半涉及房地產、扶貧、霧霾治理等與社會民生有關的具體問題。

報導指出，像是「健全購租並舉的住房制度」、「遏制熱點城市房價過快上漲」、「做好因病等致貧返貧群眾幫扶」等字句，是5日的報告中所沒有的部分，將加進報告並待15日通過。

至於修改之處，包括將「繼續發展公租房」改為「繼續發展公租房等保障性住房」；將「加強集中連片特困地區、革命老區開發」，加上「邊疆和民族地區」；將「支持社會力量參與扶貧」改為「開發支持和引導社會力量參與扶貧」。

此外，「加強對霧霾的形成機理研究」則加上「對大氣汙染的來源解析」字句。1060314

(中央社)