馬英九遭起訴事前沒風聲 瞿海源肯定
台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密案今天起訴，司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源被問到，檢察官起訴前，未走漏風聲，算不算一種進步？瞿海源說，若真是這樣，值得肯定。
台灣台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，認為馬英九涉犯通訊保障及監察法等罪，也逾越司法與政治應有分際，今天依法起訴。
司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源今天接受「POP搶先爆」廣播節目主持人黃光芹專訪談司改國是會議。會後，媒體詢問瞿海源，外界前一天都不知道檢察官今天要起訴馬英九，這算不算是一種進步？
瞿海源說，假如是這樣的話，他覺得值得肯定，「也許我們司改國是會議有一些作用，前一陣子還說偵查不公開等等，這樣的話，我想是一個很好的事情」。
瞿海源指出，檢察官就是偵查不公開，法官就是不要未審先判或者是還沒有審就在那邊放風聲，這是不對的，「我們用無罪推定原則」，事情還沒搞清楚前就不可以對外公開，案件對外公開，它本身有一個必要的機制，偵查過程中本來就不能公開，而檢察官要起訴之前，也不能去跟媒體說，「如果是這樣的話，我覺得這是很好的一次（沒有先洩密的情況）」。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。