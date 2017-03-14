馬英九遭起訴事前沒風聲 瞿海源肯定

台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密案今天起訴，司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源被問到，檢察官起訴前，未走漏風聲，算不算一種進步？瞿海源說，若真是這樣，值得肯定。

台灣台北地方法院檢察署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，認為馬英九涉犯通訊保障及監察法等罪，也逾越司法與政治應有分際，今天依法起訴。

司改國是會議籌備委員會副召集人瞿海源今天接受「POP搶先爆」廣播節目主持人黃光芹專訪談司改國是會議。會後，媒體詢問瞿海源，外界前一天都不知道檢察官今天要起訴馬英九，這算不算是一種進步？

瞿海源說，假如是這樣的話，他覺得值得肯定，「也許我們司改國是會議有一些作用，前一陣子還說偵查不公開等等，這樣的話，我想是一個很好的事情」。

瞿海源指出，檢察官就是偵查不公開，法官就是不要未審先判或者是還沒有審就在那邊放風聲，這是不對的，「我們用無罪推定原則」，事情還沒搞清楚前就不可以對外公開，案件對外公開，它本身有一個必要的機制，偵查過程中本來就不能公開，而檢察官要起訴之前，也不能去跟媒體說，「如果是這樣的話，我覺得這是很好的一次（沒有先洩密的情況）」。1060314

(中央社)