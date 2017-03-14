陸官方：物價溫和上漲 不會出現高通膨

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中國大陸國家統計局總經濟師盛來運今天表示，中國大陸2月CPI及PPI走勢明顯背離，主要受翹尾因素影響。整體而言物價溫和上漲，反映總需求逐漸回暖，但不會出現高通貨膨脹。

中國大陸國家統計局9日公布，中國大陸2月消費者物價指數（CPI）年增0.8%，漲幅較1月縮小1.7個百分點；同月生產者物價指數（PPI）年增率7.8%，增幅創2008年以來新高。

中國大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會，邀盛來運說明今年1至2月經濟發展狀況。據中國網文字直播，有外媒問到中國大陸近幾個月CPI與PPI漲勢差距擴大，是否是因最終消費需求較弱。

盛來運表示，CPI和PPI數據明顯背離，主要是去年春節落在2月造成影響。今年1至2月扣除食品與能源價格的核心CPI上漲2%，漲幅縮小幅度相對平緩；PPI漲幅擴大，則是受「翹尾因素」影響。

他說，工業領域從原本的通貨緊縮轉變為恢復性上漲，說明市場供需關係出現積極變化。隨著翹尾因素減少，2月PPI漲幅「很有可能」是今年高點，兩項物價指數間所謂的「剪刀差」（黃金交叉）會減少。

盛來運指出，結合CPI和PPI觀察，中國大陸物價溫和上漲，反映整體需求正在回暖。由於農產品供給充裕，工業品供過於求的矛盾沒有根本緩解，不會出現外界擔心的高通膨。1060314

(中央社)