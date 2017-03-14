大馬：金正男遺體已進行防腐處理

馬來西亞副首相表示，金正男遺體已經經過防腐處理以妥善保存；此外，約有50名工作許可過期的北韓人將遭遣返。

美聯社報導，由於金正男遇刺案讓馬來西亞與北韓外交陷入僵局，兩國都禁止對方公民離境，大馬今天公布遣返北韓公民消息，令人意外。

大馬當局表示，北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男，是2月13日在吉隆坡國際機場遭兩名女子塗抹禁用的VX神經毒劑於臉上毒殺。外界普遍懷疑是北韓下的毒手，但平壤當局拒絕接受這樣的調查結果。

大馬副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）今天表示，東部沙勞越州（Sarawak）約有50名北韓人不久後將遣回平壤。（譯者：中央社張曉雯）1060314

(中央社)