一例一休 賴清德：宣導督導不馬上開罰

南投縣長林明溱擬讓南投不用施行一例一休，台南市長賴清德今天表示，台南的作法是先宣導，法律生效後再督導，不會馬上開罰。

賴清德表示，南投縣是請法制處先研究能不能夠不遵守，南投縣長林明溱是這樣講的，是要研究。

賴清德說，目前台南市的作法是先宣導，勞工局在各地方和勞工社團、企業社團進行一例一休的宣導；法律生效後，市府有一個督導期，不會馬上開罰，市府是用輔導措施解決這個問題。

他表示，很多縣市已將意見反映到中央，行政院長林全也公開說會對可能延伸問題做一些處理，不一定是修法，可能會用解釋的，尋找空間解決問題。1060314

(中央社)