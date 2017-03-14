美女與野獸遭展延 大馬電檢局喊冤
迪士尼最新真人版電影「美女與野獸」在馬來西亞遭無限期延遲上映，傳聞同志元素為導火線，但大馬電檢局喊冤，指早已刪剪相關片段，並以「輔導級」獲准上映。
大馬電檢局主席阿都哈林（Abdul Halim Abdul Hamid）今天澄清說，由於電影導演比爾坎登（Bill Condon）受訪時坦言裡頭有同志元素，因此電檢局已特別留意片中片段。在刪剪相關「同志情結」片段後，電影早已獲准上映一段時期。
他解釋，剪接後的影片將以「P13」輔導級上映，即13歲以下兒童須有家長陪同才能觀賞。他強調，電檢局只是負責內容的核准過程，至於電影何時會上映與檔期多久，取決於電影發行商與院線的協商結果。
另外，根據不具名業者指出，電影展延上映阻力並非來自電檢局，而是國家電影發展局（FINAS）。
消息來源說，由於內容涉及同志元素，所以國家電影發展局才會臨時出面喊卡。目前大馬迪士尼公司已經向相關單位申訴，由於審理時間不定，確定無法恢復原定的本週四上映時間。
過去也出現一些敏感題材的電影臨時被國家電影發展局擋下的紀錄，但通常都會在3週前通知，甚少出現像這次3天前才阻止的事件。
目前，大馬兩大院線GSC與TGV都已經讓訂票的觀眾退款。1060314
(中央社)
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