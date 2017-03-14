成立國家級鑑識組織 司改國是會議達共識

總統府司法改革國是會議第一分組第二次會議14日上午登場，會中各委員針對成立獨立的國家級鑑識組織進行討論，雖然因時間關係未交付表決，但已達成共識，下次會議可望通過表決。中央社記者朱則瑋攝 106年3月14日

總統府司法改革國是會議第一分組第二次會議今早登場，會中各委員針對成立獨立的國家級鑑識組織進行討論，雖然因時間關係未交付表決，但已達成共識，下次會議可望通過表決。

國是會議第一分組第二次會議今早登場，經過逾3小時討論，重點放在設置國家級鑑識組織，邀請刑事局、法務部等各單位專家與談，了解現今司法科學證物在法庭上使用，國家欠缺統一政策，也無組織來就鑑定準則、倫理予以制定，也缺乏鑑定人員訓練及證照制度。

會後由會議召集人羅秉成說明討論內容及結論，他表示，會中檢討錯誤的司法科學，產生的司法誤判情形，目前政策面實際面都有所不足，各部會都有鑑識系統，但欠缺一致性，對於成立專責鑑識組織，委員似乎有共識，認為確實有組織存在必要。

羅秉成說，將之具體化設立，成為國家級獨立機構或組織，負責司法鑑識推動及教育推廣，讓提升司法科學證據品質，避免司法錯誤，造成冤獄產生，考量時間關係，今天沒有交付表達，但委員們都有共識，表決預計延到4月8日分組會議進行。1060314

(中央社)