成立國家級鑑識組織 司改國是會議達共識
總統府司法改革國是會議第一分組第二次會議今早登場，會中各委員針對成立獨立的國家級鑑識組織進行討論，雖然因時間關係未交付表決，但已達成共識，下次會議可望通過表決。
國是會議第一分組第二次會議今早登場，經過逾3小時討論，重點放在設置國家級鑑識組織，邀請刑事局、法務部等各單位專家與談，了解現今司法科學證物在法庭上使用，國家欠缺統一政策，也無組織來就鑑定準則、倫理予以制定，也缺乏鑑定人員訓練及證照制度。
會後由會議召集人羅秉成說明討論內容及結論，他表示，會中檢討錯誤的司法科學，產生的司法誤判情形，目前政策面實際面都有所不足，各部會都有鑑識系統，但欠缺一致性，對於成立專責鑑識組織，委員似乎有共識，認為確實有組織存在必要。
羅秉成說，將之具體化設立，成為國家級獨立機構或組織，負責司法鑑識推動及教育推廣，讓提升司法科學證據品質，避免司法錯誤，造成冤獄產生，考量時間關係，今天沒有交付表達，但委員們都有共識，表決預計延到4月8日分組會議進行。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。