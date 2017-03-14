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阿聯酋A380飛台 客量增42%

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阿聯酋A380飛台 客量增42%
阿聯酋航空2015年7月19日起，正式用A380巨無霸飛機飛台灣，阿聯酋台灣區經理杰柏（Jaber Mohamed）14日表示，至今客量成長42%，他相當看好未來台灣市場潛力。中央社記者汪淑芬攝 106年3月14日

阿聯酋航空2015年7月19日起，正式用A380巨無霸飛機飛台灣，阿聯酋台灣區經理杰柏（Jaber Mohamed）今天說，至今客量成長42%，他相當看好未來台灣市場潛力。

阿聯酋2014年2月開航台灣，使用波音B777-300ER飛機，因客量持續成長，2015年7月改用A380，座位數354增加至491，多了近4成。

杰柏說，自從改用A380飛台灣以後，至今客量再成長42%，他看好未來台灣市場潛力。

杰柏說，台灣搭阿聯酋有3種旅客，一種是經杜拜轉機，另一種是單純到杜拜旅遊或經商，還有一種是先到杜拜短暫停留1、2天，再轉機到其他國家。

阿聯酋目前在全球有154個點，遍布六大洲83個國家，開航台灣後，以極具競爭力的票價，引不少台灣旅客搭阿聯酋到中東轉機，最多是轉機到歐洲，尤其倫敦、巴黎、維也納、巴塞隆納都很熱門。1060314

(中央社)

關鍵字：台灣阿聯轉機成長潛力
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