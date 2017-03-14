大陸殲20將換自製引擎 性能大幅提升

殲20研發進度快，已有部分撥付給中共空軍使用。(圖/新華網)

大陸媒體消息，大陸研發近尾聲的第五代戰鬥機殲-20，近期將會裝配大陸自製引擎，據稱這種自製引擎推力較現有的AL-31還要好，因此殲-20性能可以表現的更好。

殲-20是在2011年初完成首次試飛，初期的測試過程非常低調，只透過軍事網站有限的對外釋放消息，官方既不承認也不非認，直到2016年11月在珠海航展才首次公開發行。今年初有消息指出殲20已小部分量產並備到軍隊裡。一般認為初期的殲20仍是使用俄製AL-31引擎，對殲20較大的體積而言還略嫌不足，因此大陸軍事研發單位仍然努力開發自製大推力引擎渦扇15。

殲20的試飛過程中，經常看到一大一小的噴嘴，可能就是兩種不同的引擎進行測試。(圖/網路)

大陸官方英文媒體引述，大陸航空發動機研發人員陳祥寶的話稱：「國產引擎研發過程進展順利，第五代戰鬥機配備國產引擎已為期不遠。」並且說，「已開始研發推重比將遠高於現有發動機的下一代引擎」。

從網路透露一些殲20的幾張特寫也發現，殲20在試飛期間，左邊兩邊的引擎並不一樣，很可能一邊使用AL-31，一邊使用渦扇15，顯示渦扇15已進入實際飛行測試階段。

假如殲-20正式服役，將是世界第3種量產化的第五代戰機，進度還超過俄國的T-50(T-50要到2018才可能確定引擎型式)。殲-20可攜帶遠程飛彈，配合匿蹤能力，將使亞太地區的各國空軍造成明顯影響。

(中時電子報)