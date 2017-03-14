日搞「先發制人」武器？ 陸媒：刷存在感！
北韓近來的軍事行動頻頻，目標明顯是對著日本，於是日方有引進「先發制人」武器的聲音。對此，陸媒評論表示，此乃日本一廂情願且不切實際的想法。
陸媒「參考消息網」近日刊出評論文章，對日本防衛大臣不排除獲得先發制人打擊武器的說法表達意見，稱日本雖然是在刷存在感，但其間也反映了安倍欲擺脫非正常國家的野心。
文章以三點分析日本的政治目的，其一，對北韓以威攝方式喊話，這是日本在外交與防衛上的程序性反制措施；其二，自美國總統川普同意加強美日同盟後，身為小老弟的日本必然在旁擊鼓助威，為的是坐穩亞洲第二號國家的角色；其三，想藉由緊張局勢主導輿論，引導民意支持修改現行所謂的「和平憲法」，最終達成擺脫美國的真正自主防衛。
文章指出，上述政治目的顯然都是日本當局的一廂情願，而且前景並不看好。一來，在國防上先發制人從來沒有好結果；二來，引進先發制人的武器，像是F-35轟炸機或射程足以打擊其他國家的巡弋飛彈所費不貲，日本處理起來應非易事。
(中時電子報)
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