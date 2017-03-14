831集《金剛戰士》Twitch馬拉松連播17天
社群影音平台 Twitch 宣布將展開為期17天經典影集Power Ranger《金剛戰士》馬拉松活動，自台灣時間3月15日凌晨2:00起無間斷播放全數23季共831集，預計於3月31日播畢。此次活動將於指定頻道播放，該頻道日後也將進行其他影集馬拉松活動。
Twitch產品行銷總監Annie Berrones表示：「作為過往這20年以來最為經典的科幻英雄系列影集，《金剛戰士》絕對可以引起Twitch玩家社群們的共鳴。」這次的影集馬拉松活動將帶給Twitch實況主與觀眾社群們獨特的回饋 – 觀眾們只要訂閱TwitchPresents頻道即可擁有獨家《金剛戰士》主題表情符號；實況主們亦可進行共同連播，和自己的粉絲社群一邊回味一邊聊天，帶來更獨特的社群分享體驗。
自1993年首發影集Mighty Morphin Power Rangers上映以來，Saban影業的《金剛戰士》很快成為最高收視的兒童電視影集，也是美國電視史上播送時間最長的兒童影集系列。故事是由五位平凡的高中生變身為超級英雄對抗邪惡力量拯救世界的冒險，顏色各異的盔甲帶給他們不同的超能力，可以駕駛宇宙飛船「Zord」穿越星際擊敗外星勢力。《金剛戰士》最新電影作品將於３月24日上映。
(中時電子報)
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