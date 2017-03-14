《美女與野獸》同志情 讓馬國「無限期延後上映」

《美女與野獸》被馬國無限期延後上映。（圖／達志影像）

由艾瑪華森（Emma Watson）主演的迪士尼真人版電影《美女與野獸》即將在各地盛大舉行，但因片中出現同志情節，讓俄羅斯在先前就下令禁止兒童觀賞，沒想到現在就連馬來西亞都臨時喊卡，將會無限期延後上映。

《美女與野獸》真人版讓不少影迷都相當期待，但因片中出現同志情節，先前俄羅斯就將其列為「16歲以下不宜」的電影，部分保守的美國戲院也禁播該片，沒想到這部即將在馬來西亞上映的作品，卻也傳出因同志情節臨時喊卡，電影被「無限期延後上映」，據悉還得先接受「內部審查」，引發不少討論。

(中時電子報)