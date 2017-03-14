全聯白色情人節賣保險套 臉書玩趣味哏促銷
全聯真會吸眼球，昨（13日）午在官方臉書PO文，一張讓人睜一隻眼、閉一隻眼才看懂玄機的照片，26小時來吸引6500個網友按讚，打算生小孩的從下往上傾斜看，可看到「母嬰用品特價」，不想生的橫著手機傾斜看，可看到「保險套特價」。有網友追問，為什麼睜一隻眼、閉一隻眼才能看清楚？全聯回說，想想你的男友/女友如何讓你學會睜一隻眼閉一隻眼？就會懂了！行銷手法超有哏。
一則簡單的促銷，想傳達的是即日起至16日的「指定口腔清潔、美髮、沐浴嬰兒用品、美妝保養69折起」、「各品牌樣式尺寸保險套全面優惠中」，卻巧妙用「準備生寶貝」、「準備當一輩子的寶貝」並附上商品數促銷網頁連結，從照片到貼文都讓人會心一笑。
(中時)
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