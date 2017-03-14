寶山鄉農會理監事會 李筱華未獲續聘

寶山鄉農會今召開理監事會，由卸任理事長黃秀珠（右），在農業處長邱世昌（中）見證下，將印信交接給新任理事長古仁樺（左）。（莊旻靜攝）

寶山鄉農會今召開理監事會，會中透過記名投票，9名理事中，有5人不同意續聘現任績優總幹事李筱華。（莊旻靜攝）

寶山鄉農會今召開理監事會，選出新任理事長、常務監事，過程平和。（莊旻靜攝）

寶山鄉農會今天（14日）上午召開理監事會議，會中經理事表決，9人中有5人不同意續聘現任績優總幹事李筱華，此舉意味寶山鄉農會將在未來2個月，重新遴聘總幹事，總幹事之職預計將由會務主任代理。

寶山鄉農會今天由9名理事選出新任理事長古仁樺、3名監事選出常務監事鍾順發，並由卸任理事長黃秀珠交接給古仁樺。

黃秀珠為現任理事，以1票之差，未能續任理事長，她致詞時指出，農會選舉一向競爭，面對此結果「沒關係」，但她也表示，先前經過努力，農會貸放比成長3倍，成立農民直銷站業績也有收穫，期許由古仁樺帶領的農會，業績同樣能蒸蒸日上。

古仁樺是上屆常務監事，此次獲選理事長，他致詞時也提到，希望農會理監事能支持未來的總幹事，讓農會運作更良好。

9名理事隨後透過記名投票，決定是否同意續聘現任績優總幹事，一如地方人士預期，此次李筱華未獲續聘，農業處副處長傅琦媺隨後也宣布，依據農會法，寶山鄉農會遴聘總幹事程序將重新再來一次。

(中時)