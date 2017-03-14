全國首見 小艇擬餌釣競賽方式清除外來魚種

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藉由擬餌釣競賽活動清除蓮池潭裡外來魚種。（中華會展貿易促進會提供）

藉由擬餌釣競賽活動清除蓮池潭裡外來魚種。（中華會展貿易促進會提供）

外來魚種因放生而入侵破壞生態時有所聞，高雄市知名景蓮池潭也有此困擾，為清除外來魚種，19日將舉行高雄國際淡水船釣擬餌熱身賽，借助國內擬餌釣好手的釣魚功力，清除水域裡的外來魚種。

日月潭魚虎衝擊本土生態，國人任意放生作為對環境生態問題再度浮上檯面。

蓮池潭也有類似困擾，曾經在2009年世運會前進行完全清池，但近幾年，湖中又出現多種外來魚種，包括珍珠石斑、三間、紅魔鬼、血鸚鵡、泰國鱧、七星刀、澳洲小龍蝦等原本純觀賞用魚，因為民眾的棄養放生嚴重影響原本土生種魚蝦的生存。

主辦單位中華會展貿易促進會理事長邱俊方也是擬餌釣的愛好者，他說，外來魚種多屬兇猛掠奪性強，藉由擬餌釣有效釣獲達到清除目的。

邱俊方說，用木頭或橡膠做成的仿真小魚假餌可重複性使用，不會影響水質也不會造成環境生態二度破壞，因此又稱為環保釣魚或運動釣魚。

邱俊方說，外來種破壞生態一直令世界各國傷神，處理外來種更需要花費可觀的經費，美國佛羅里達州等地曾經為了清除外來魚種，祭出獎金百萬元計畫吸引釣客協助清除。

全國首次以小艇擬餌釣競賽方式清除外來魚種活動，3月19日在高雄左營蓮池潭舉行，來自全國各地的40位擬餌釣好手將搭乘25艘各式小艇展開一天的清除作業競賽，近日深受魚虎氾濫所苦的日月潭魚池鄉也將派員南下觀摩此次清除模式。

推動「高雄市三湖觀光客倍增計畫」的市議員陳玫娟、邱俊憲將到場授旗，除表達肯定之意外，也希望藉此活動能促成未來年度國際賽事在左營蓮潭舉辦，國際人士因此前來觀光消費之可行性。

活動從上午9:00至下午16:00魚遊艇碼頭舉行，同時將有免費擬餌彩繪親子、外來魚種識別等活動，歡迎民眾前來參與。

(中時)