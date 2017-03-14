戴資穎擇男友條件 要了解選手的辛苦

台灣羽球女將戴資穎贏得全英公開賽冠軍，今天返回高雄，外界為她穩坐球后喝彩，也關心她男友的條件，她笑稱「至少要了解選手的辛苦！」。

奪下球后寶座，戴資穎獨自拉著行李箱下計程車，就像鄰家小女孩一樣，當看到疼愛她的阿嬤和爸爸迎接她，她先牽了阿嬤的手，再擁抱阿嬤，嬤孫深厚的感情溢於言表。

她拿出熱騰騰的金牌給阿嬤掛上，臉上堆滿笑容。

對於媒體的問題，來者不拒，也頻頻不捨讓大家長時間等候。

與阿嬤好感情，有次外出卻被誤認為是阿嬤的外傭，資穎說可能是那時皮膚比較黑，當下她也只能瞪大眼睛、認了。

在世界羽球聯盟（BWF）頂級超級系列賽（World Superseries Premier）奪下冠軍，接著還有多場國際賽事，戴資穎說要先好好休息一下，繼續練習。

有了球后的地位和光環，是否擔心未來的賽事的風險，戴資穎說，「我不會怕輸給別人、輸球才會有進步的空間」。

向來褲裝裝扮居多，媒體好奇資穎是否穿過裙裝？她說曾有過一次，是正式的場合，臨時準備穿了一次裙子， 後來就沒再穿過了；是否有打算踩高跟鞋呢？她說沒想過，怕扭傷腳就麻煩了。

外界也好奇她交男朋友的條件？戴資穎說，「相處好就好」、「不一定要會打羽毛球」，「至少要了解選手的辛苦」。

被問到敏感的男友問題，戴資穎紅著臉很害羞的說，「先以打球為主」。

接續著還有多場國際賽事，將會要更辛苦的練球，她說，「只要是為自己好的事都不覺得辛苦」。

叱吒球場，奪下羽球球后寶座，回到家裡，戴資穎還是阿嬤疼愛的那個「乖孫」。1060314

(中央社)