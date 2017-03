UN婦女會議 金獎女星疾呼男女同工同酬

冰島將成為全球第一個強制男女同工同酬的國家之際,憑藉「年少時代」榮獲奧斯卡女配角的美國女星派翠西亞艾奎特,今天在聯合國研討會上呼籲解決性別薪資差距問題。

法新社報導,派翠西亞艾奎特(Patricia Arquette)在聯合國一年一度的女性研討會「婦女地位委員會」(Commission on the Status of Women)上表示:「女性不能再等了。」

全球平均而言,男性每賺1美元,女性才賺77美分。

國際勞工組織(International Labour Organization)最近的研究警告,若缺乏更有力的措施,足足要等70年性別薪資差距才會消失。

派翠西亞艾奎特也盛讚冰島終結薪資不平等的創舉,「看那個國家會發生什麼事,真的會很有趣」。

冰島國會近期就將通過法案,要求雇主提供同工同酬。1060314

(中央社)