評馬英九 吳敦義：像在淨水池裡的魚

前副總統吳敦義今天被要求以一句話形容前總統馬英九時說，馬英九就像在淨水池裡的魚，「碰不得一點污染」；他並舉虱目魚生活的環境為例，希望馬英九多體會、多體諒，會更好。

吳敦義中午接受「雲端最前線」網路直播節目訪問，被主持人要求一句話形容馬英九時表示，「馬前總統可能潔身自愛，但是他就像在一個淨水池裡頭的魚一樣，碰不得一點污染」。

吳敦義表示，「但是我多麼希望他也能夠理解南部也有虱目魚，就活得不是那麼完全潔淨的水，它要在那個環境裡頭，有比較多抗疫的能力」。

主持人詢問是否希望馬英九要接近人間煙火？吳敦義說，「多體會、多能夠體諒，會更好」。

此外，談到國民黨主席選舉，媒體民調落後，吳敦義說，國民黨主席選舉黨員才能投票，那些民調都是錯的，網路可以灌票。

人頭黨員、黑道入黨問題，吳敦義說，想選黨代表者會多拉人入黨，這是天經地義的事，國民黨如果要禁止新黨員入黨，黨就萎縮了。

吳敦義說，至於黑道入黨，當天就排除了，跟任何人有什麼關係，已經被篩掉了，怎麼留到10幾天後，以此去抹黑、栽贓，非常不道德；這件事跟他完全沒有關係。

他接著說，已經篩掉，不讓黑道加入了，怎麼10幾天後，見獵心喜，打擊任何人，「那個打擊的人，放話的人，才是真正下流的人」。

主持人詢問是否指國民黨主席洪秀柱，吳敦義說，他沒有指誰。1060314

(中央社)