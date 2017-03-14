張守德分享生命故事 女收容人懺悔

「呼吸英雄」生命鬥士張守德到高雄女子監獄進行生命教育演講，與女收容人分享生命故事，有人全程低頭拭淚，一名小孩也罹患肌肉萎縮症的女收容人說，如果可以重來，她不會再犯錯。

罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，張守德全身逐漸萎縮，珍惜每天起床後還可有呼吸機會，但他熱愛生命，並巡迴演講鼓勵「活著就是希望」，來到高雄女子監獄分享永不放棄的生命故事。

張守德今天表示，與高雄市慈愛教育文化協會推動「呼吸英雄張守德」生命教育巡迴系列演講，3年來已達上百場，在立法委員管碧玲的幫忙與推薦下，與多名志工首次到獄政單位進行系列演講。

雖然因罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，導致全身萎縮不適，但搭坐輪椅的張守德並未自我禁錮，也未自暴自棄，在演講中妙語如珠，逗得聽眾哈哈大笑，有時以自己歷經磨難的生命故事，讓聽眾感動熱淚盈眶。

由於氣切的關係，張守德每講一句話都非常費力，卻仍堅持要唱完4首歌鼓勵聽眾，在公益主持人協助下，以「不要認為自己沒有用」、「小小的夢想」、「堅持」和「阿母的手」，顫抖的歌聲催淚整個會場。

張守德表示，他在演講中藉由個人坎坷的生命故事，讓在場的每一位收容人感受到原來她們不是最悲慘的，也不是最可憐的。連一個從小就罹患脊髓肌肉萎縮症的他，遭逢父母、兄長、外婆陸續離去一連串的巨變，都能夠堅持永不放棄，以堅強意志力戰勝病魔及命運的挑戰。

一名女收容人分享表示，她的小孩也罹患肌肉萎縮症；如果生命可以重來，她不會再犯錯，會把握跟家人在一起的日子。

另一名女收容人大受感動，她下個月即將出監返回社會，也要跟張守德一起去分享生命教育巡迴演講當志工。

生命教育演講後很多女收容人紅著眼眶與張守德握手致意，張守德也一再鼓勵「天無絕人之路、天生我材必有用」，「只要活著就有希望、有呼吸就有希望」，鼓勵不論遇到什麼挫折，都不要放棄自己。1060314

(中央社)