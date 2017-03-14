陸新規上路 德國在陸NGO面臨癱瘓

中國大陸「境外非政府組織（NGO）境內活動管理法」今年初實施以來，已有約200家位於中國大陸的德國NGO面臨癱瘓。

綜合德國之聲、法國國際廣播電台等外媒報導，新規規定外國NGO必須接受中國大陸公安部的管控，並不得再聘用中國大陸雇員。但這200家NGO的外國工作人員同樣面臨簽證到期，要獲得新簽證又非常困難等窘境。

此外，新規規定海外組織必須尋求經過中國大陸官方篩選過的中方合夥人，但中國大陸人士也不願替外國人冒風險。

德國駐北京大使柯慕賢（Michael Clauss）更為此向中共中央政法委員會發出一封「緊急函」要求協助處理。

中國大陸這次上路的新規要求海外NGO「既不能破壞國家的統一、安全或民族團結，也不能損害國家的、公共的利益，或損害公民和其他團體的權益」。

專家指出，一旦判定外國NGO工作人員犯有破壞中國大陸國家安全或社會秩序的行為，北京當局將施以嚴厲懲罰。

然而，扶貧、職業教育、衛生，或北京當局希望從外國的專業知識和參與中獲益的經濟、科技合作等非敏感領域的NGO也受到波及。1060314

(中央社)