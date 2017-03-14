屏東增開普悠瑪號 4月起每天行駛
台北到屏東「普悠瑪號」列車去年行駛後，由於無法滿足民眾需求，經民進黨立委周春米爭取，台鐵局決定自4月起每天行駛。
周春米3月初向台鐵局提出重新檢討「普悠瑪號」停靠屏東站及屏東潮州站班次及接駁時間，台鐵昨天函文，決定自4月起假日才行駛屏東的普悠瑪直達列車，改為每天行駛。
台鐵局並函文指出，目前已規劃將15班次自強號增停新左營站，同時優先配合高鐵班直達車調整轉乘時間至8至15分鐘，將可有效改善屏東到高鐵新左營站的轉乘時間。
台北到屏東潮州站的「普悠瑪號」列車去年4月21日行駛後，每天僅上午7時48分自松山站發車的111次列車及下午2時58分自潮州車站發車的136次列車。去年10月台鐵改點加開假日班次，上午7時30分潮州-南港的110班次（逢週六、日、一行駛）及下午2時28分南港-潮州的133班次（逢週五、六、日行駛）。
由於改點後的普悠瑪號班次，仍無法滿足屏東民眾，加上轉搭高鐵的台鐵接駁班次仍少，周春米3月初向台鐵提出檢討改進，終獲台鐵回應。
目前，屏東-新左營站間每天行駛列車共130班次，轉搭乘高鐵時間8至9分鐘的列車有16班次，10至15分鐘有55班次，16分鐘以上有77班次，由於兩站間步行約5至8分鐘。台鐵局函文答覆，目前已規劃將15班次自強號增停新左營站，同時優先配合高鐵直達車調整轉乘時間至8至15分鐘，將可有效改善兩鐵轉乘時間。
屏東縣政府除表達對周春米的感謝外，也表示，未來如果普悠瑪列車調度許可，將再向台鐵爭取增加每天行駛車次，滿足更多屏東民眾搭乘需要。1060314
(中央社)
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