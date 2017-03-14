虎尾科大藝文季 煙花三月藝展長才

虎尾科技大學「三月煙花藝文季」開幕，集合學生社團展現「藝展長才」主題，今天適逢西洋白色情人節，巧克力傳情的濃密氣息，瀰漫現場。

虎尾科大煙花三月藝文季，推出18日的益智遊戲社首屆大型桌遊競賽、20日至24日的畢聯會虎尾之美攝影比賽與傳神攝影社社團成果聯合發表展、25日的創意啦啦隊之童年時光機、30日的管樂社跨校聯合成果發表會等系列活動。

今年特別推出學生會在14日辦理的大型戲劇展演活動「人生電台」，邀請自台中「上劇團藝文工坊」演出，透過真實故事鼓勵學子有自信面對未來挑戰；15日有「返校巴士及電影之夜」；相關訊息請上活動網站查詢。

虎尾科大校長覺文郁表示，煙花三月藝文季讓學生盡情發揮創意，透過展演與社團活動，展現社團教學及活動成果，呈現科技工業起家學府的優質人文氣息。1060314

(中央社)