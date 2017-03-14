掌高市法制局 陳月端履任

我要評比

高雄市長陳菊今天主持新任法制局長陳月端宣誓就職儀式，肯定她專業優秀，從學術界加入市府法制行列，希望她發揮專長，和團隊合作努力。

原任法制局長許乃丹因家庭因素請辭，陳菊感謝她在石化氣爆後對市府和受災戶的協助，貢獻良多。

陳月端是政治大學法律學博士，法學的學經歷豐富，有多次參與高市採購、國家賠償等法制業務。

陳月端原任職高雄大學財經法律學系教授，專長民生和採購領域，過去經常在公部門擔任採購申訴及國賠委員，她允諾效力為民服務，為高雄法制工作全力以赴並虛心學習。

她曾任行政院公共工程委員會法規委員，高市府採購申訴審議委員、衛生審議委員與國家賠償事件處理委員會審議委員等。1060314

(中央社)