鄭文燦：勞基法修正配套 細緻化處理

桃園市長鄭文燦今天表示，勞動基準法是法律，效力及於全國，單一縣市並沒有法律的豁免權，他說，勞基法修正配套，應參酌產業及勞工意見，朝向細緻化方向處理。

他說，勞動基準法修法剛完成，他主張要有調適期，希望勞動部要傾聽產業和勞工的聲音，把工時、加班及休假的計算標準及施行程序，落實在不同的產業。

他表示，勞動部所訂頒的「因應勞動基準法修正勞動監督檢查處理原則」，第1季「宣導期」，第2季「輔導期」，目的在於督促事業單位落實勞基法，但是，因為產業類型差異很大，必須依靠細緻的施行細則及解釋令，彌補法條的空白及疏漏。

鄭文燦說，市府勞動局從今年1/1到3/8，也已經舉辦了30場座談會，他要求市府勞動局彙整相關意見，提供給勞動部，作為未來訂定施行細則及解釋令的參考，讓法規更加細緻務實，協助產業調適，以落實勞動保護。1060314

(中央社)