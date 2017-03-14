一例一休 彰縣：雇主盼加班時數有彈性

勞基法修法通過一例一休，彰縣府勞工處指出，雇主反映希望放寬加班時數的規定，也有勞工不解「為何想加班賺錢卻違法」？

南投縣長林明溱昨天公開表態，宣布拒絕一例一休，彰化縣長魏明谷今天上午出席公開活動時，也被問到是否會跟進南投縣也拒絕一例一休，魏明谷則表態會遵守法令。

魏明谷說，台灣是法治國家，既然立了法就應該要守法，但縣府也有接到來自產業界的聲音，他會把這些聲音反映給中央，和小英總統見面的時候也會反映，不過他也希望勞動部儘速訂出施行細則。

針對一例一休爭議，彰化縣政府勞工處處長吳蘭梅指出，為讓民眾了解勞基法的修法內容，勞工處已經舉辦了30多場的說明會，許多雇主和勞工在聽完說明會後了解一例一休的修法內容，也對勞基法提出很多疑問。

吳蘭梅指出，彰化縣大多是傳統產業，很多工廠已經面臨缺工的問題，雇主反映，現行以1個月為單位，最多加班46小時的規定太嚴格，希望能放寬限制，以3個月或半年為單位，增加企業面對淡旺季的彈性。

除了雇主有抱怨之外，吳蘭梅說，許多工廠勞工也向他們反映，薪資不高，自己想要在休假日加班加薪，不過老闆考量到一加班就至少要報4小時的加班，成本太高，反而不准他們加班，自己想要多賺點錢反而被拒絕。

吳蘭梅指出，包括雇主及勞工反映的問題，她們都已經去函中央，希望中央在訂定施行細則時都列入考量。1060314

(中央社)