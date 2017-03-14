日遊客掉手機警助找回 直呼要再來觀光

台北市警局萬華分局日前獲報，日籍遊客在台北搭計程車時，手機不翼而飛，焦急如焚，已有找不回來的準備，警方協助找回，這名遊客開心地直呼要再來台觀光。

萬華分局桂林路派出所警員朱俊瑋日前擔服備勤勤務，有4名日籍旅客神色慌張地跑進派出所，朱俊瑋立即上前以英文詢問緣由。

其中一名日籍旅客鈴木表示，從飯店搭計程車到總統府，下車後赫然發現手機不見，搭計程車返回飯店尋找，卻遍尋不著，手機應是掉在計程車上，他按捺著焦急的心，先和朋友按照原定行程前往龍山寺參拜，結束後即至派出所請求協助。

警方詢問其上下車確切地點，苦因語言不通，警方致電給警察廣播電台，得知有計程車司機有撿到一台手機，與鈴木確認手機型號及顏色，比對無誤，警方隨即開車載他前往領回手機。

鈴木眼見手機失而復得，欣喜若狂的不斷向警方說謝謝，並對台灣警察服務熱誠相當敬佩，並表示還要再來玩。1060314

(中央社)