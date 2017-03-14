農會選舉疑賄選 古坑郭姓父子羈押獲准

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雲林地檢署14日表示，偵辦農會選舉疑似賄選案，聲請羈押古坑農會會員代表候選人郭姓父子獲准，全案深入追查中。圖為專案小組查獲疑似宣傳單。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年3月14日

雲林地檢署今天表示，偵辦農會選舉疑似賄選案，聲請羈押古坑農會會員代表候選人郭姓父子獲准，全案深入追查中。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，雲林地檢署檢察官吳文城、陳昭蓉，指揮刑事局偵六隊、法務部廉政署中調組、斗南警分局、台中市警局、嘉義市警局、彰化警分局，偵辦古坑鄉農會郭姓會員代表候選人涉嫌行賄案。

檢方指出，13日前往郭姓會員代表候選人及關係人住居所共4處搜索，分別拘提、傳喚當事人及相關證人共22人到案，其中，郭姓候選人及其父親2人，以違反農會法行賄罪嫌，聲請羈押獲准。

檢方表示，調查發現，郭姓候選人在農會選舉投票前夕，前往會員代表住處，以贈送新台幣500方式約為投票對象，全案將郭姓父子羈押，並擴大深入追查。1060314

(中央社)