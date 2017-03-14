惹鼻酸 印度母猴遭撞死小猴悲鳴不去
印度南部一隻猴媽媽帶著小猴過馬路被車撞死，小猴痛失母親抱著遺體哀號，久久不願離去，讓周遭的人看了不忍鼻酸。
印度「News 59」電視新聞報導，事故發生在10日，地點在坦米爾那都省（Tamil Nadu）到卡納塔卡省（Karnataka）高速公路靠近卡納塔卡省伊蘭煞（Elanthur）附近。
一名目擊事故的電動人力車司機告訴電視台，一輛車超速，撞上正在過馬路的母猴，隨後輾過母猴。
在母猴倒地不起後，小猴抱著母猴不斷環繞著母猴遺體移動，有時又耳朵貼近母猴心臟部位傾聽，一邊發出哀鳴，似乎叫喚著母親趕快醒來，讓周遭旁觀的人不忍鼻酸。
雖然有人嘗試著靠近想拉走小猴以免再被車撞，但小猴不讓任何人靠近母猴遺體和牠自己，有好心人士只好用石塊把小猴和母猴遺體圍繞起來，好讓公路上的駕駛留意不要撞到。
還有人根據印度教習俗，一邊祈禱一邊灑彩粉，同時供上鮮花，為母猴超渡。
即使另一隻猴子嘗試安撫這隻小猴，試圖把小猴帶離馬路，但小猴仍緊抱著母猴遺體不願離開。
由於現場的人擔心小猴遲遲待在公路上沒有奶水喝，將會餓死，因而報警處理。
警察到場後把小猴拉開，讓當地村民把母猴遺體送到墓地，為牠舉行安葬儀式，小猴則從樹上跳來跳去跟著民眾到墓地，遠遠觀看。1060314
(中央社)
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