臺薩攜手改善社會治安 促進地方發展
中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏當地時間11日應薩國總統府邀請出席總統桑契斯(Salvador Sanchez Ceren)總統主持之「與人民共同執政」(Gobernando con la Gente)大型群眾活動。
活動中也同時辦理資助薩方執行「薩爾瓦多16個地方市政府文化暨和睦相處之家整建與連結計畫」公開捐贈儀式。
謝妙宏與薩國外交部次長卡斯特涅達(Carlos Castaneda)共同簽署捐贈文件，桑契斯總統偕第一夫人率內閣閣員、執政黨國會議員、省市首長見證。
謝妙宏致詞時重申中華民國政府及人民堅實與恆久之友好情誼，未來將與薩爾瓦多人民共同努力，朝向發展之路邁進，誠盼透過此一合作計畫，可以提供市民一個意見交流、辦理文化活動、吸收新知的場所，以防杜暴力，根除社會衝突，凝聚市民的心力，共創一個更自由、更透明、更團結及沒有暴力的社會。
薩國現任政府之3大施政主軸為改善社會治安、普及學童教育及提高生產能力，本雙邊合作計畫旨在透過「文化暨和睦相處之家」提供市民正當的休閒場所，舉辦藝文休閒活動，推動公民對話及參與地方文化及社會發展，進而培育身心健全的國民，改善整體社會治安。
透過薩國國營「第10頻道電視台」(Canal 10)及「國家廣播電台」(Radio Nacional)全程實況轉播，10餘家文字及電子媒體現場採訪，當有助提升中華民國在薩國能見度，爭取薩國朝野及廣大民眾對中華民國之支持與認同。1060314
(中央社)
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