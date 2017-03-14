MLB》達比修、前田發威 熱身賽K翻打者
選擇不參與經典賽、全力備戰新球季的達比修有、前田健太，13日同於春訓熱身賽登板，達比修3.1局飆6K，前田則更是不遑多讓，投3.2局就飆出7K，繳出好表現的他們，最後也都順利摘勝。相較之下，前2場表現穩定的岩隈久志，則只撐了2.2局，就慘失7分吞敗。
效力遊騎兵的達比修，春訓前兩場出賽獲1勝，這場比賽對巨人投得跌撞，雖1上先因保送加上潘斯(Hunter Pence)的安打丟掉第1分，但他此役K功了得，儘管第2、第3局都被攻占得點圈，都能在關鍵時刻飆三振解危，直至4上退場前，沒再讓巨人攻下分數，最終遊騎兵7比1勝出，他也摘下春訓第2勝。
另一地身披道奇球衣出賽的前田，則要尋求春訓首勝。此役他面對天使，一上場就威風八面，連續三振艾斯寇巴(Yunel Escobar)、卡洪(Kole Calhoun)跟卓奧特(Mike Trout)；儘管2下遭普侯斯(Albert Pujols)轟出左外野陽春彈，但自那之後，前田沒再讓天使越雷池一步。在他領軍下，道奇以3比1勝出，前田總算獲春訓首勝。
反觀前兩場4局僅失1分的岩隈，今天卻慘遭釀酒人修理。先是1上2出局後，挨了紐文豪斯(Kirk Nieuwenhuis)的中外野二壘安打失2分；但他的「2出局噩夢」還沒完，2上2出局後連挨3安，其中包括布洛斯頓(Keon Broxton)和崔維斯蕭(Travis Shaw)的2發全壘打。2局結束，釀酒人就已取得5比1領先。
3上釀酒人攻勢再起，靠阿西亞(Orlando Arcia)的補適時安打進帳第6分，也把岩隈給打退場，但接手的中繼投手未能止血，讓阿西亞奔回第7分。隨後水手動用6名投手上陣，仍壓不住打開的釀酒人打線，終場3比24慘敗收場。
(中時電子報)
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