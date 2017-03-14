川普駙馬庫什納公司將獲中國安邦保險4億資金
川普的駙馬爺庫什納(Jared Kushner)的一間公司，預計將從中國安邦保險獲得超過4億美元的資金。安邦保險正在投資庫什納公司位於第五大道66號上的一間辦公大樓。
彭博社(Bloomberg)指出，專家發現這個交易包含對庫什納公司相當異常優異條款，將使得庫什納公司目前的貸款縮減到目前的5分之1。這個交易將使得這棟41層樓的大樓的估價達到28.5億美元，成為曼哈頓中最價值最高的建築，其中這棟樓辦公室的部分約價值16億美元，零售店面的部份價值約12.5億美元。
庫什納公司發言人James Yolles表示，這起交易不會讓庫什納涉及利益衝突，因為他已將持有的股份賣給其他家庭成員。白宮發言人也說，庫什納將會避免任何可能會被認為有利益衝突的地方，包括含在這個交易中的EB-5簽證計畫。該公司計畫和安邦保險透過這個專門提供讓外國人以投資的方式獲得簽證的EB-，來尋求更多人參與。
(中時電子報)
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