外交露曙光？富比世：馬爾他騎士團可能成台灣新邦交國

《富比世》專欄作家刊文指出，馬爾他騎士團與台關係密切。(圖/shutterstock提供)

聖多美普林西比去年與台灣斷交、和中國建交，顯現台灣在外交上陷入困境，不過，《富比世》一篇專文指出，台灣近來與義大利小國「馬爾他騎士團（Sovereign Order of Malta）」關係密切，未來有機會成為台灣的外交盟友。

《富比世》專欄作家詹寧斯（Ralph Jennings）刊出一篇標題為〈Isolated Taiwan Is Growing Closer To A Country In Europe〉的文章，指目前僅有21個邦交國、且多是小國的台灣，因與中國政治敵對，在外交上屢受打壓。不過，台灣外交困境或有轉機，馬爾他騎士團雖與台灣無正式邦交，但近年與雙方關係極其密切。

詹寧斯在文內指出，馬團對外通信主任狄羅比亞特（Eugenio Ajroldi di Robbiate）在本月寫信給他時提及：「目前馬爾他騎士團與台灣合作關係緊密，有信心和中國民國（台灣）發展更深厚的關係」，並說兩國多是在人道援助發展合作，台灣與馬團在越南胡志明市醫院聯手進行援助計畫，近日台灣還對馬團救援非洲移民計畫伸出援手。

中華民國外交部網站顯示，馬爾他騎士團位於羅馬市內，首都為羅馬，領土面積為在羅馬市內兩棟建築，一為總部、另為外交部，總人口數約13500餘人。另據《維基百科》記載，由於馬爾他騎士團的特殊歷史，將其視為一個主權實體，比定位為一個主權國家更準確，馬團是具有宗教及慈善性質且受國際法承認之主權實體。

(中時電子報)