外交露曙光？富比世：馬爾他騎士團可能成台灣新邦交國

《富比世》專欄作家刊文指出,馬爾他騎士團與台關係密切。(圖/shutterstock提供)

聖多美普林西比去年與台灣斷交、和中國建交,顯現台灣在外交上陷入困境,不過,《富比世》一篇專文指出,台灣近來與義大利小國「馬爾他騎士團(Sovereign Order of Malta)」關係密切,未來有機會成為台灣的外交盟友。

《富比世》專欄作家詹寧斯(Ralph Jennings)刊出一篇標題為〈Isolated Taiwan Is Growing Closer To A Country In Europe〉的文章,指目前僅有21個邦交國、且多是小國的台灣,因與中國政治敵對,在外交上屢受打壓。不過,台灣外交困境或有轉機,馬爾他騎士團雖與台灣無正式邦交,但近年與雙方關係極其密切。

詹寧斯在文內指出,馬團對外通信主任狄羅比亞特(Eugenio Ajroldi di Robbiate)在本月寫信給他時提及:「目前馬爾他騎士團與台灣合作關係緊密,有信心和中國民國(台灣)發展更深厚的關係」,並說兩國多是在人道援助發展合作,台灣與馬團在越南胡志明市醫院聯手進行援助計畫,近日台灣還對馬團救援非洲移民計畫伸出援手。

中華民國外交部網站顯示,馬爾他騎士團位於羅馬市內,首都為羅馬,領土面積為在羅馬市內兩棟建築,一為總部、另為外交部,總人口數約13500餘人。另據《維基百科》記載,由於馬爾他騎士團的特殊歷史,將其視為一個主權實體,比定位為一個主權國家更準確,馬團是具有宗教及慈善性質且受國際法承認之主權實體。

(中時電子報)