情人節鬧分手 賀爾蒙惹的禍

林姿吟醫師表示新一代口服避孕藥可改善經前症候群引起的情緒問題。(圖台北市立聯合醫院提供)

情人節分手，竟然是「大姨媽」惹的禍！婦產科門診在情人節過後，接獲數例「情路不順」的年輕女性求診，診斷後發現都是月經前荷爾蒙不穩定惹的禍。一名22歲女大生，長期飽受經前症候群困擾，生理期前幾天情緒就會特別易怒，且臉上冒爛痘、水腫變胖，情人節因此不想出門，卻被男友誤會是她劈腿，因此鬧分手。醫師指，約3％~5%女性有嚴重「經前症候群」，建議多運動、吃綜合維他命等改善，如症狀嚴重也可就醫服避孕藥，調整荷爾蒙緩解症狀。

今天是白色情人節，卻有情侶大鬧分手，台北市立聯合醫院婦幼院區婦產科主任林姿吟表示，一名22歲大四女生小潔(化名)來求診時主訴，從青春期開始月經就很不規則，經常滴滴答答的，尤其月經來前幾天情緒很容易被激怒、變得暴躁；最近半年也沒熬夜，月經來期間雙頰及下巴卻莫名長出爛痘。情人節那天因滿臉「痘花」，加上出現水腫，不想出門約會，卻被男友誤以為劈腿而吵架鬧分手，讓她相當難過。經網路爬文覺得自己可能患有「經前症候群｣，趕緊尋求婦產科醫師協助。

林姿吟表示，女性經前約一周，會因荷爾蒙變化，導致症狀輕重不一的乳房腫脹、冒痘、全身水腫、易怒或憂鬱或莫名哭泣等症狀，若連續兩個周期，都有類似症狀，且經精神科醫師排除憂鬱等精神狀態後即為經前症候群。

馬偕紀念醫院婦產科主治醫師、台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照也指出，目前經前症候群真正的機轉為何尚不清楚，但往往壓力大、作息不正常都會導致出現經前症候群，臨床約3%到5%的女性會有。

黃閔照建議，有經前症候群的女性可多做有氧運動，刺激大腦分泌血清素、多巴胺、腦內啡等荷爾蒙，可排解憂鬱，補充維他命B，具鎮靜效果、改善暴躁情緒，如乳房或腹部脹痛難耐，可適度服用止痛藥，但若每次月經前都有上述症狀，可就醫取得避孕藥，直接調整荷爾蒙改善。

(中時)