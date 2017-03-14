情人節鬧分手 賀爾蒙惹的禍
情人節分手，竟然是「大姨媽」惹的禍！婦產科門診在情人節過後，接獲數例「情路不順」的年輕女性求診，診斷後發現都是月經前荷爾蒙不穩定惹的禍。一名22歲女大生，長期飽受經前症候群困擾，生理期前幾天情緒就會特別易怒，且臉上冒爛痘、水腫變胖，情人節因此不想出門，卻被男友誤會是她劈腿，因此鬧分手。醫師指，約3％~5%女性有嚴重「經前症候群」，建議多運動、吃綜合維他命等改善，如症狀嚴重也可就醫服避孕藥，調整荷爾蒙緩解症狀。
今天是白色情人節，卻有情侶大鬧分手，台北市立聯合醫院婦幼院區婦產科主任林姿吟表示，一名22歲大四女生小潔(化名)來求診時主訴，從青春期開始月經就很不規則，經常滴滴答答的，尤其月經來前幾天情緒很容易被激怒、變得暴躁；最近半年也沒熬夜，月經來期間雙頰及下巴卻莫名長出爛痘。情人節那天因滿臉「痘花」，加上出現水腫，不想出門約會，卻被男友誤以為劈腿而吵架鬧分手，讓她相當難過。經網路爬文覺得自己可能患有「經前症候群｣，趕緊尋求婦產科醫師協助。
林姿吟表示，女性經前約一周，會因荷爾蒙變化，導致症狀輕重不一的乳房腫脹、冒痘、全身水腫、易怒或憂鬱或莫名哭泣等症狀，若連續兩個周期，都有類似症狀，且經精神科醫師排除憂鬱等精神狀態後即為經前症候群。
馬偕紀念醫院婦產科主治醫師、台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照也指出，目前經前症候群真正的機轉為何尚不清楚，但往往壓力大、作息不正常都會導致出現經前症候群，臨床約3%到5%的女性會有。
黃閔照建議，有經前症候群的女性可多做有氧運動，刺激大腦分泌血清素、多巴胺、腦內啡等荷爾蒙，可排解憂鬱，補充維他命B，具鎮靜效果、改善暴躁情緒，如乳房或腹部脹痛難耐，可適度服用止痛藥，但若每次月經前都有上述症狀，可就醫取得避孕藥，直接調整荷爾蒙改善。
(中時)
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