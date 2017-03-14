不滿被冷落利用 雪莉前隊友Amber嗆公司夠了

Amber八年前以f(x)成員出道。（圖／取自fx.smtown臉書）

Amber發文怒嗆SM娛樂。（圖／翻攝自ajol_llama IG）

近來常因走鐘行為躍上媒體版面的韓女星雪莉，2009年以SM娛樂旗下女團f(x)出道，2015年退團，少了一人的f(x)，去年一月終於舉行首次單獨演唱會，沒想到今(14日)美籍台裔成員Amber忍不住在IG開炮，疑控訴對SM娛樂的不滿，怒嗆：「我一直被無視、傷害、利用」、「現在真的夠了」，讓粉絲相當擔心她與公司之間的關係。

繼Super Junior-M成員Henry去年底控訴「9年前開始就是錯誤」、「公司現在不聽我的話」，同門師妹f(x)台裔成員Amber剛剛也在IG用英文說：「我付出了所有，嘗試去解決問題，不管是創作或商業上的，我總是不斷努力，不讓自己被淹沒，但到最後，我一直被無視、傷害、利用，縱使我不斷保持耐心，粉絲也耐心地等待。」

Amber說：「然而我不能再忍受這些坐視不理、被拒絕、被給假希望了，這些令我身心疲累，所以就是我最後的底線，夠了！」而Amber文中雖然未指清說話對象，但大家都認為她此舉是在向SM娛樂放話，8年前她以f(x)成員出道，2015年推出個人迷你專輯，近年來Amber、Luna工作量總不如可到大陸發展的宋茜、積極進軍戲劇圈的Krystal，推測她因此不滿，才向公司提出抗議。

(中時電子報)